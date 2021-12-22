نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بموسم الرياض بعد ساعة من طرحها

نفدت تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، الذي سيقام بموسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، بعد طرحه بساعة واحدة فقط.

وأعلن الموقع الخاص بحجز تذاكر الحفل، عن نفاد بيع جميع التذاكر التي يصل عددها إلى 10 آلاف تذكرة، هي سعة مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض.

وكانت هيئة الترفيه السعودية قد أعلنت، مساء الاثنين، عن تنظيم حفل للهضبة عمرو دياب يوم 30 ديسمبر الجاري ضمن فاعليات موسم الرياض، مشيرة إلى طرح التذاكر إلكترونيا.

وعقب طرح تذاكر الحفل بساعة واحدة فقط، أعلن الموقع عن حجز جميع التذاكر لكل الفئات، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت عن أسعار تذاكر الحفل، التي تتراوح ما بين 1500 ريال للفئة الأعلى، و500 للفئة المتوسطة، و300 لآخر فئة.

ومع نهاية عام 2021، مازال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب مويزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة في مصر .

وفي سياق آخر، تصدر الهضبة أيضًا قائمة الفنانين الأعلى استماعا بتطبيق "أنغامي"، محققا ما يقرب من نصف مليار دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وأعلن عمرو دياب مؤخرا عن قرب طرح أغنيته الجديدة "خلي الحجر ينطق"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، كما يستعد أيضًا لطرح أغنية أخرى هي "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهندسة صوت أمير محروس.