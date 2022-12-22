 سول: النيابة تطلب مثول زعيم الحزب الديمقراطي المعارض للتحقيق معه في مزاعم رشوة - بوابة الشروق
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سول: النيابة تطلب مثول زعيم الحزب الديمقراطي المعارض للتحقيق معه في مزاعم رشوة

د ب أ
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 9:43 ص | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 9:43 ص

قال مسؤولون في الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، ومسؤولون قضائيون، اليوم الخميس، إن رئيس الحزب "لي جاي ميونج" تلقى طلبا للمثول أمام النيابة الأسبوع المقبل لاستجوابه بشأن ادعاءات برشوة طرف ثالث متعلقة بتبرعات لنادي كرة قدم قبل سنوات مضت.

وتتمحور القضية حول مزاعم بأن حكومة مدينة سونجنام جنوب العاصمة سول، جمعت نحو 16 مليار وون (2ر11 مليون دولار) من التبرعات من ستة كيانات لنادي كرة قدم محلي في مقابل خدمات إدارية في منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، عندما كان يعمل "لي" رئيسا لبلدية المدينة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف المسؤولون أن "لي" تلقى الطلب بأن يمثل أمام النيابة في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.


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