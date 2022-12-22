محافظ المنيا: متابعة توافر المواد الغذائية ورصد محتكري السلع

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعًا تنسيقيًا مع مديري الإدارات التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة؛ لبحث خطة المحافظة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق والتأكيد على المرور على الهايبرات والمحال التجارية؛ لوضع الأسعار على السلع وبخاصة الاستراتيجية منها، قبيل المهلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي ستنتهي الأربعاء المقبل، بالإضافة لرصد محتكري السلع الغذائية بهدف تعطيش الأسواق واحتكار السلع.



وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وممثلي مباحث التموين ومديري الإدارات التموينية وممثلي الرقابة التموينية بمراكز المحافظة.



وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بمتابعة الحالة العامة داخل المدن والمراكز والقرى التابعة لها؛ للتصدي لمحتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.



وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار، خلال الفترة الانتقالية التي حددها رئيس مجلس الوزراء لمجلس المحافظين، ووضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار والأسواق وخاصة بالقرى ووقف التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.



ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق بين مديرية التموين وجميع الجهات.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين، بإمداد القرى بسيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية، وفتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين، مؤكدا ضرورة التنبيه على التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة أشكال الاحتكار.



وكلف بتفعيل اللجان الرقابية، المشكلة بجميع المراكز والقرى التابعة لها؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على متابعة المخابز البلدية والسياحية وكذلك منافذ جمعيتي والبدالين التموينين، على أن تكون من أولويات عمل تلك اللجان رصد المتلاعبين بالأسعار، ومحتكري السلع الغذائية بهدف تعطيش الأسواق.



وناشد محافظ المنيا، المواطنين سرعة الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الآتية: غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، والموقع الإلكتروني www.shkwa.eg، وخدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، وجهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، والموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، والواتس آب 01577779999.