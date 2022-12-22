اليابان: نائب سابق بالحزب الحاكم يواجه اتهامات بشأن عدم الإبلاغ عن تمويلات سياسية

أصدر مدعون يابانيون اليوم الخميس، لائحة اتهام موجزة بحق النائب السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم كينتارو سونورا، وكذلك أمنائه السابقين، وذلك على خلفية عدم الإبلاغ عن تمويلات سياسية.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إلى أن هذه الفضيحة الأخيرة ربما تجبر الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، على مواجهة رياح معاكسة في سلسلة من الانتخابات المحلية المزمعة في الربيع المقبل، وكذلك في انتخابات فرعية لاختيار بديل لسونورا الذي استقال أمس الأربعاء من منصبه في مجلس للنواب.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إنه يشتبه في عدم قيام سونورا بالإبلاغ عن نحو 40 مليون ين (303 آلاف دولار) تم جمعها من خلال جهات لجمع التبرعات، لكن المصادر أضافت أن سونورا، المعروف أنه مساعد لنائب رئيس الحزب الليبرالي تارو آسو، قال إنه لم يصدر تعليمات بارتكاب مخالفات ولم يستخدم الأموال غير المبلغ عنها للاستخدام الشخصي.

يذكر أن النائب السابق البالغ من العمر 50 عاما استقال من منصبه كعضو في مجلس النواب وترك الحزب الديمقراطي الليبرالي، واعتذر في بيان عن تقديمه تقارير "كاذبة" عن الأموال السياسية وعن إشاعة "الارتياب العام".