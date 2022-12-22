حملات لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، في بيان صحفى اليوم، أن الوحدات المحلية تنسق مع التموين لشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بنطاق المركز.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء بتكثيف الحملات اليوميه؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بالأسواق ومتابعة مدى التزام المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع والتعامل بحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق.

وأضافت بلبع، أنه تم التأكيد على مختلف المحال والسوبر ماركت والسلاسل التجارية ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، لمنع التلاعب والمغالاة حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.