 ضبط 1104 زجاجات زيت تمويني و100 كيس سكر في حملة تموينية بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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ضبط 1104 زجاجات زيت تمويني و100 كيس سكر في حملة تموينية بالإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 10:54 م
نفذت إدارة تموين مركز الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين، حملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وتقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠ كيس سكر تمويني و١١٠٤ زجاجات زيت تمويني بأحد المخازن بمنطقة نفيشة.

وحررت الحملة محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

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