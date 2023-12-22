جامعة دمياط تقفز 413 مركزا عالميا في تصنيف URAP للعام 2024/ 2023

حققت جامعة دمياط تقدما ملحوظا في التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي للعام الدراسي 2023/ 2024 ميلادي، ( URRP University Ranking by Academic Performance).

وحصلت الجامعة على المركز 1297 عالميا، لتتقدم بذلك 413 مركزا عالميا عن العام الدراسي 2022/ 2023 ميلادي، كانت حينذاك 1710 عالميا.

وأوضح بيان أصدرته جامعة دمياط، اليوم الجمعة، أن تصنيف URAP يقوم على جمع المعلومات من قواعد بيانات بيبليومترية دولية كشبكة العلوم InCites، حيث يستخدم بيانات 2500 من مؤسسات التعليم العالي ذات أكبر عدد من المقالات المنشورة، وتعتمد الدرجة النهائية لكل جامعة على أدائها حسب عدة مؤشرات، كما يتم إدراج 2000 جامعة فقط على مستوى العالم في التقرير الذي يصدره التصنيف من بين 2500 جامعة عالمية.

كما يعتمد هذا التصنيف، على مؤشرات الأداء البحثي التي تعكس جودة وعدد الأبحاث المنشورة في Q1Q2Q3وأيضا عدد الاستشهادات العلمية لمنسوبي الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات WOS، و معامل تأثير تلك المقالات، وحجم المشاركات الدولية في الأبحاث.

وأكد الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة تسير في البحث العلمي وفق خطة ممنهجة، تعتمد على رؤية طموحة، في إطار أهداف استراتيجية منبثقة من روية مصر 2030 ميلادي، منوها بأن الجامعة تعمل على توفير كل سبل الدعم لمنسوبيها، حتى تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية.

وتقدم الدكتور حمدان ربيع بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة السابق، على ما قدمه لجامعة دمياط بصفة عامة، وملف التصنيف بصفة خاصة، والذي وضع جامعة دمياط في مكانة مميزة.