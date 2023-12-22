تحرير 428 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات مرورية بمدن كفر الشيخ وقلين ودسوق وفوه، بإشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.



وأسفرت الحملات، عن تحرير 676 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير.



وشملت المخالفات كذلك، استخدام الموبايل أثناء القيادة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات.