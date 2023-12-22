 تحرير 428 مخالفة مرورية بكفر الشيخ - بوابة الشروق
الجمعة 22 ديسمبر 2023 12:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تحرير 428 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كتب-محمد نصار :
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 11:54 ص
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات مرورية بمدن كفر الشيخ وقلين ودسوق وفوه، بإشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 676 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير.

وشملت المخالفات كذلك، استخدام الموبايل أثناء القيادة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك