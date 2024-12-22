 مزارعون ينظمون احتجاجا ضد رئيس كوريا الجنوبية، لليوم الثاني على التوالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مزارعون ينظمون احتجاجا ضد رئيس كوريا الجنوبية، لليوم الثاني على التوالي

سول - د ب أ
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:11 ص

دخلت مجموعة من المزارعين، في أزمة مع الشرطة، في جنوب سول، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، حيث حاولوا دخول سول لتنظيم احتجاج ضد الرئيس يون سوك يول.

وطبقا لما ذكرته "رابطة الفلاحين الكوريين" اليوم الأحد، حاول نحو 30 جرارا وحوالي 50 شاحنة بضائع دخول سول، حوالي ظهر اليوم السابق، لكن الشرطة أوقفتها بالقرب من ممر نامتاي يونج، في جنوب سول، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

ولمدة أكثر من 23 ساعة، ظل الجانبان في نزاع بالمنطقة، حيث انضم مدنيون إلى المزارعين، في المطالبة بتفكيك الشرطة للحواجز وعزل يون.

وذكرت مجموعة المزارعين أنها تعتزم تنظيم مسيرة في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد، في الموقع للمطالبة باعتقال يون.

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