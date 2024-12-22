محمد صلاح يقتحم تاريخ البريميرليج برقم قياسي

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واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، تحقيق الأرقام القياسية، والانفراد برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صناعته هدفا خلال تقدم الريدز على توتنهام في الدوري الإنجليزي.

صنع محمد صلاح هدفا لـ سوبوسلاي خلال تقدم ليفربول على توتنهام مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 3-1، ليحقق رقما تاريخيا في البريميرليج.

ووصل محمد صلاح بالهدف الذي صنعه لـ سوبوسلاي إلى 10 أسيست ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف في أربع مواسم متتالية.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا.