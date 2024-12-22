السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح بالمركز التكنولوجي بمركز ناصر

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا باللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023.

حيث اطلع السكرتير العام المساعد على سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم. كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بأهمية تسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة: الأستاذ شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ونواب رئيس المدينة ومسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.