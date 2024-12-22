أحمد الشرع: معركتنا أنقذت المنطقة من حرب إقليمية كبيرة

قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف بـ«أبو محمد الجولاني»، إن «المعركة التي خاضتها الهيئة أنقذت المنطقة من حرب إقليميّة كبيرة وربما من حرب عالمية».

وبحسب ما نشره موقع فضائية «LBC» اللبنانية، اليوم الأحد، أضاف الشرع، خلال لقاء مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن «سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج، وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبيًا».

وأشار إلى أن «النظام السابق مع المليشيات الإيرانية عملوا على تشتيت شمل السوريين»، مضيفًا: «العمل الذي قمنا به كان سَلِساً بأقل الخسائر، ودخلنا إلى حواضر المدن الكبرى ولم تهدم فيها قطعة واحدة».

وعن العلاقة اللبنانية - السورية، أكد أن «سوريا على مسافة واحدة من الجميع وستحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني».

واستطرد: «أرجو أنّ تُمحى الذاكرة السوريّة السابقة من أذهان اللبنانيين، وسوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الإطلاق وستكون سندًا»، بحسب تعبيره.

وواصل: «بالنسبة إلى شيعة لبنان المعارضين أو المؤيدين، نحن نتكلم بمنطق الدولة بعيدًا من التصنيفات السياسية، وهناك صفحة جديدة مع مكونات الشعب اللبناني كافة».

وذكر أن «المجتمع الدولي عجز عن حل المشكلة السورية خلال 14 عامًا»، مستطردًا: «نحن أخذنا طريقا مختلفا ليقيننا بأن الشعوب لا تستطيع أن تأخذ حقّها إلا بيدها وسوريا لن تكون كما كانت في السابق».