 بالفيديو.. شيكو بانزا يشارك لاعبي أنجولا رقصة خاصة قبل مواجهة جنوب أفريقيا
الإثنين 22 ديسمبر 2025 7:36 م القاهرة
بالفيديو.. شيكو بانزا يشارك لاعبي أنجولا رقصة خاصة قبل مواجهة جنوب أفريقيا

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 7:24 م | آخر تحديث: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 7:24 م

تظهر بطولة كأس الأمم الأفريقية الكثير من العادات و"التقاليع" الخاصة ببعض المنتخبات قبيل خوض مبارياتها في البطولة.

ويلعب منتخب أنجولا ضد نظيره الجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025" وهي المجموعة التي تضم أيضا مصر وزيمبابوي.

وفي الوقت الذي اشتهر فيه لاعبو جنوب أفريقيا سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات برقصة فريدة يدخلون بها الممر المؤدي إلى ملعب المباراة، فإن المنتخب الأنجولي هو من قام بتلك الرقصة الأفريقية التقليدية.

وظهر لاعب الزمالك شيكو بانزا ضمن مجموعة اللاعبين الذين يرقصون رقصة تقليدية مع التصفيق إبان دخولهم إلى ملعب المباراة.

يذكر أن باتريس بوميل مدرب أنجولا، قد أعلن تشكيل المباراة حيث يوجد نجم الزمالك على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة.


