تظهر بطولة كأس الأمم الأفريقية الكثير من العادات و"التقاليع" الخاصة ببعض المنتخبات قبيل خوض مبارياتها في البطولة.

ويلعب منتخب أنجولا ضد نظيره الجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025" وهي المجموعة التي تضم أيضا مصر وزيمبابوي.

وفي الوقت الذي اشتهر فيه لاعبو جنوب أفريقيا سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات برقصة فريدة يدخلون بها الممر المؤدي إلى ملعب المباراة، فإن المنتخب الأنجولي هو من قام بتلك الرقصة الأفريقية التقليدية.

The Palancas Negras making themselves heard as they head into the stadium. 🇦🇴#TotalEnergiesAFCON2025 | #WeCelebrateDifferent pic.twitter.com/y0OkmZqKdc — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 22, 2025

وظهر لاعب الزمالك شيكو بانزا ضمن مجموعة اللاعبين الذين يرقصون رقصة تقليدية مع التصفيق إبان دخولهم إلى ملعب المباراة.

يذكر أن باتريس بوميل مدرب أنجولا، قد أعلن تشكيل المباراة حيث يوجد نجم الزمالك على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة.