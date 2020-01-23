بنك لويدز ببريطانيا يضيف عضوا بمجلس الإدارة للإشراف على الكشف عن الفضائح

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(د ب أ)

عين بنك "لويدز" بلندن عضوا جديدا بمجلس الإدارة للمساعدة في الإشراف على سياسات كشف الفضائح والتجاوزات التي تم تقديمها بعد شكاوى من أن التحرش الجنسي منتشر في أكبر سوق للتأمين في العالم ويحدث بدون رقابة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن بنك لويدز قوله اليوم الأربعاء إن انجيلا كروفورد أنجل الخبيرة في صناعة المال ستحل محل ريتشارد كيرز كرئيسة للجنة المراجعة بالشركة.

وكانت كروفورد انجل تعمل في السابق في شبكة "بي دبليو سي" كما تشغل عضوية مجلس إدارة "ريفر اند ميركانتايل جروب".

وفي إطار عملها، ستشرف كروفورد انجل على استقلال وفعالية سياسات الشركة وإجراءاتها فيما يتعلق بـالكشف عن الفضائح، حسبما أضاف البيان.

وتعرض بنك "لويدز" لتدقيق الجهات التنظيمية بعدما ذكرت (بلومبرج) العام الماضي أن التحرش الجنسي يحدث بشكل متوطن بين سماسرة وأمناء التأمين بالسوق.

واستجاب بنك "لويدز" بأن قام بتشديد سياساته وهدد بحظر مدى الحياة كعقوبة للسلوك غير اللائق كما خصص خطا ساخنا مستقلا للإبلاغ عن التجاوزات.