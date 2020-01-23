سعفان: نسعى لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لضمان صرف العلاوات

هديل هلال

نلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات طبقا لقدرتهم الاقتصادية

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات، تسعى في كل محافظة لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص بشكل مباشر لضمان صرف العلاوات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة أصدرت منذ الأول من يوليو الماضي أكثر من 3000 اتفاقية، مشيرًا إلى إصدار الكثير من المصانع والشركات تعليماتها بصرف العلاوة مباشرة، طبقًا للقانون الخاص بالقطاع العام.

وطمأن العاملين في القطاع الخاص بشأن العلاوة، متابعًا: «نعمل نوع من أنواع الحصر من خلال مديريات القوى العاملة في الـ27 محافظة بالاحتياج الكامل من أجل الإسراع بتطبيق الاتفاقية على كثير من الشركات».

وأشار إلى أن الوزارة تلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات، طبقًا لقدراتهم الاقتصادية، موضحًا: «في الاتفاقيات نضع أول بند طبقًا للقدرة الاقتصادية للمنشأة، لأن الهدف الرئيسي استمرارية المنشآت الاقتصادية، وإذا حملت أصحاب الأعمال فوق طاقته الاقتصادية قد يؤدي إلى عدم الاستمرار والتوقف، لذلك هي عملية اقتصادية يجب إحداث التوافق فيها».