نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة: نحيي عطاء وتضحيات هذا الجيل

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن البرقية جاء بها: "نحتفل وشعب مصر العظيم بالعيد الـ68 لرجال الشرطة البواسل، ويسعدنا وبكل الإعزاز والتقدير لمسيرة وتاريخ هيئة الشرطة أن نحيي عطاء وتضحيات هذا الجيل من رجال الشرطة الذين يحملون الأمانة المقدسة بكل الصدق والشرف حماية لجبهتنا الداخلية وتماسكها ودفاعا عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء".

وأضافت التهنئة: "رجال الشرطة سطروا بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخر في سجل الوطنية المصرية العريقة، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء، مؤكدين أنهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية".

وأعرب نادي القضاة في تهنئته، عن اعتزاز قضاة مصر برجال الشرطة وتقديرهم للدور البطولي الذي يقومون به حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، ويؤكد تكاتف قضاة مصر مع قواتنا المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.