أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي"، في بيان صحفي ظهر اليوم، أن الفنان الدكتور أحمد نوار سيفتتح معرض "مبدعون خالدون"، الذي ينظمه الجاليري في نسخته الثالثة بمقره في المهندسين، مساء السبت المقبل 30 يناير.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، إن المعرض يقام سنويًا للفنانين الراحلين الرواد الذين لهم بصمات على الساحة التشكيلية المصرية، وبأسماء مختلفة عن كل دورة، ويستمر لمدة 20 يومًا.

ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزيني– آدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد– محمود أبو المجد– صبري عبد الغني- عايدة عبد الكريم– عفت ناجي– مصطفى متولي- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحي أحمد- حسين الجبالي– صلاح عبدالكريم– حسن صادق- أحمد أمين عاصم– مصطفى أحمد– ناجي شاكر- وديع شنودة– نعيمة الشيشني- محمد الزاهد– محسن شعلان- زهران سلامة– كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم– محمد عبدالعال- مصطفى مشعل– بدوي سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبة- سامح البناني- محمد درويش زين الدين– رفعت أحمد- رؤوف رأفت– فايزة محمود– محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".

ويشهد المعرض تخصيص جناح لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبد الغني الذين وافتهما المنية مؤخرًا، ومحمود أبو المجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفى مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفى عبد الله.