الثقافة تتسلم ٦ مسارح متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية

تسلمت وزارة الثقافة، ٦ مسارح متنقلة تقدم من خلالها مختلف ألوان الإبداع في المناطق النائية والأكثر احتياجًا بربوع مصر؛ وذلك استمرارًا لتنفيذ مسار تحقيق العدالة الثقافية.



وصرحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بأن المسارح المتنقلة أحد المشروعات التنموية التي تعمل عليها الوزرارة، وتم ضمها لمنظومة العمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، يتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي: "إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، وشرق الدلتا، والقناة، وسيناء"، بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية.



وأكدت أنها إضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات.



وتابعت: "واكتشاف الموهوبين وفق استرتيجية تتضمن وضع قواعد بيانات تحتوي على تصنيف عمري وثقافي وفني للنابغين والمبدعين في الأقاليم خاصة في القرى والنجوع لضمان وصول المكون والمنتج الثقافي لكافة شرائح المجتمع بما يجسد استراتيجية الدولة للتنمية المستدامه ورؤية مصر ٢٠٣٠.



وأشارت إلى أن المسارح المتنقلة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"؛ تجسيدًا للتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية.



من جانبه، قال رئيس هيئة قصور الثقافة، إن كل مسرح متنقل يتكون من سيارة نقل ضخمة بالإضافة إلى مقطورة متحركة الأولى منها مجهزة لخدمات الكهرباء والمياة وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة إلى غرفتين للخدمات، أما الثانية "المقطورة" فتحمل مسرح بمساحة 37.5 متر مربع، قابل للفك والتركيب يتم تجهيزه لإقامة العروض في مدة تترواح بين 3 إلى 4 ساعات.



وأكمل: "بالإضافة لأحدث معدات الصوت منها سماعات ghl S، ومعدات الضوء -الديمر 088- وكشافات الضوء والميكسر، كما تتضمن غرفة كنترول مكيفة، وأربعة خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين".



وأوضح أن إقليم القناة وسيناء الثقافي أول منطقة وصل إليها المسرح المتنقل الخاص بها، وجارِ إعداد برنامج جولتها في جميع القرى والنجوع التابعة للإقليم خاصة الأماكن التي لا توجد بها بيوت ثقافة أو مكتبات.