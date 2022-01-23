شركة إلكترونيات يابانية تبتكر خدمة لتغليف أجهزة الكمبيوتر الشخصية لمكافحة كورونا

قررت شركة "إن إي سي" اليابانية للإلكترونيات، تقديم خدمة طلاء وتغليف لمشغلي الأعمال، اعتبارًا من أواخر فبراير المقبل لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وذكرت الشركة في بيان، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الأحد، أن الخدمة الجديدة ستقلل من عبء تعقيم الأجهزة على المستخدمين، حيث سيظل طلاء الزجاج ساريًا لمدة خمس سنوات تقريبًا.

وأضافت أن السائل الممزوج بعامل يثبط نشاط الفيروس سيتم تطبيقه لتشكيل غشاء زجاجي صلب، على سطح أجهزة الكمبيوتر عندما يتفاعل مع الرطوبة في الهواء .. موضحة أنه بعد إجراء اختبار تقييم فإن كمية الفيروس انخفضت بأكثر من 99.9 في المائة بعد 24 ساعة من تطبيق السائل على الأجهزة.

وستختبر الشركة العامل للتحقق من فعاليته ضد متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، والذي أدى إلى الارتفاع الأخير في إصابات كوفيد-19 في اليابان وخارجها ، على أن تقدم الشركة الخدمة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وبعض الأجهزة ذات الصلة مثل الماوس ولوحة المفاتيح بالإضافة إلى تلك المصنعة من قبل شركات أخرى.