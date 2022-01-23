وزير النفط الإيراني يطالب الشعب بخفض استهلاك الغاز

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حث وزير النفط الإيراني الشعب على الحد من استهلاك الغاز، حيث وصل الاستهلاك اليومي إلى مستوى قياسي بلغ 692 مليون متر مكعب خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أفادت وكالة أنباء الوزارة الرسمية (شانا) في تقرير .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن وزير النفط جواد أوجي أعلن أن الاستهلاك المحلي والتجاري واستهلاك الصناعات غير الأساسية سجل ذروته يوم الجمعة.

ونصح الوزير المستهلكين بارتداء ملابس أكثر قدرة على التدفئة وإغلاق المدافئ عند عدم التواجد في المنازل.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت في بيان صحفي أمس السبت أن منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد لا تزال متأثرة بشكل كبير بانحسار واردات الغاز من إيران وخفض معدلاتها.

كما حذرت تركيا الأسبوع الماضي من أنها سوف تقلص إمدادات الطاقة للمصانع بعد أن أوقفت جارتها إيران تدفقات الغاز الطبيعي لمدة 10 أيام.