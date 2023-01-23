3 سيارات إطفاء تخمد حريقا قضى على أتوبيس بمحور التعمير في الإسكندرية

سيطرت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، على حريق نشب في أتوبيس نقل عام، أثناء سيره على طريق محور التعمير الساحلي، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية بين ركابه، بعد أن توقف على جانب الطريق.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات المحافظة، حول نشوب حريق بأتوبيس نقل عام على طريق محور التعمير، غربي المحافظة، وقضت عليه بشكل كامل.



وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، و4 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى السيارات المارة بالجوار، بعد فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.



وبالفحص، تبين أن الأتوبيس كان يسير على طريق محور التعمير بالكيلو 21 منطقة العجمى، اتجاه الطريق الساحلي، وأدى اشتعال النيران فيه إلى توقف الحركة المرورية بالطريق، قبل أن تتمكن وحدة التدخل السريع بإدارة المرور من تسيير الحركة المرورية مجددًا.



ووفقًا لمصدر أمني، فقد أرجعت المعاينة الأولية أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.