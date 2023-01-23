ضبط صاحب مخبز استولى على 218 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، من ضبط صاحب مخبز قام بالتصرف فى 218 شيكارة دقيق بلدى وضبط 3 مخابز سياحية تعمل بدون ترخيص وضبط 7 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وضبط منخل دقيق قام بتجميع 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم بناحية إيتاى البارود، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأحيلوا جميعًا للنيابة التي باشرت التحقيق.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق بمركز إيتاى البارود.

أسفرت عن ضبط منخل دقيق قام بتجميع 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم لنخلهم وإعادة بيعهم بالأسواق كدقيق فاخر، مخبز تصرف فى 218 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، 3 مخابز سياحية تدار بدون ترخيص، 7 محلات مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.