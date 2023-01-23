وزيرة الخارجية الألمانية تتجنب الرد على سؤال حول الموافقة على توريد دبابات لأوكرانيا

تجنبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك الرد على سؤال حول ما إذا كانت حكومة بلادها ستوافق سريعا على طلب من دول أخرى لتوريد دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا.



وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في بروكسل اليوم الاثنين، إن "البلاد برمتها تتعرض لهجوم من جانب النظام الروسي والواضح أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى بعد مضي 11 شهرا على الحرب الروسية العدوانية، لن يحيد عن خطته القاتلة لتدمير أوكرانيا، ولهذا السبب فمن المهم جدا أن نقوم نحن كمجتمع دولي بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن أوكرانيا حتى تكسب أوكرانيا، تكسب العيش مرة أخرى في سلام وحرية. لأنها إذا خسرت هذه الحرب، فلن تكون هناك أوكرانيا مرة أخرى".



ولم تسمح بيربوك باستفسارات كما أنها لم تجب على سؤال عما إذا كانت تحدثت في لقاء مساء أمس الأحد باسم الحكومة الألمانية عندما قالت عن خطط بولندا لتوريد دبابات ليوبارد 2: "نحن لم يتم سؤالنا حتى الآن، وإذا تم سؤالنا فإننا لن نقف في طريق هذا الأمر".



وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق عن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.



ولم تتخذ الحكومة الألمانية قرارا حتى الآن بخصوص توريد دبابات قتالية ألمانية إلى أوكرانيا كما أنها لم تعط إذنا لدول أخرى بتوريد دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.



ويعتبر المستشار أولاف شولتس على وجه الخصوص مترددا في هذه القضية.