الكرملين: بوتين لم يدل بتصريحات حول مشاركته في الانتخابات المقبلة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس بوتين لم يدل بأي تصريحات حول مشاركته في الانتخابات المقبلة والعمل مستمر كالمعتاد.

ووفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن لجنة الانتخابات المركزية تستعد بالفعل لبدء الحملة الانتخابية الرئاسية.

وأكد بيسكوف ما صرحت به بامفيلوفا هو مجرد روتين عمل اللجنة التي تقوم بوظائفها، لافتا إلى أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن بداية استعدادات الكرملين للانتخابات الرئاسية، فالحملة لم تبدأ وهناك الكثير من الشئون الجارية في الكرملين.

وأوضح أن الرئيس بوتين لديه جدول أعمال مشحون للغاية، مشيرا إلى أن الرئيس لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن والعمل مستمر في إطار جدول العمل الروتيني المعتاد للرئيس.