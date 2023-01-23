الحكومة البريطانية تتوقع وصول 65 ألف مهاجر إلى أراضيها خلال العام الحالي

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن الحكومة البريطانية، تتوقع وفود أكثر من 65 ألف لاجئ غير شرعي إلى المملكة المتحدة، خلال العام 2023.



وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية، أن حوالي 65 ألف مهاجر غير شرعي قد يصلون إلى المملكة المتحدة، على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية "ممر لامانش" خلال العام 2023، وأن هذا العدد يفوق بنسبة الثلث، أعداد اللاجئين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال العام 2022، الذي بلغ خلاله عددهم 45 ألف لاجئ، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضافت الصحيفة، أن أعداد اللاجئين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال العام 2022، فاقت بنسبة 60 % أعدادهم خلال العام 2021.



وفي شهر ديسمبر 2022، صرحت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، بأن تكاليف استيعاب ودعم المهاجرين غير الشرعيين، قد تصل إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني، خلال العام 2023.



ووفقا للصحيفة، فإن أعداد اللاجئين غير الشرعيين إلى بريطانيا، قد يصل إلى 80 ألف لاجئ، في حال فشلت السلطات الفرنسية والبريطانية في مكافحة هذه الظاهرة.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من وعود رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا، إلا أن توقعات المؤسسات الإحصائية، تشير إلى إمكانية وصول ما لا يقل عن 45 ألف لاجئ، كأدنى حد، خلال العام 2023.



وقررت وزارة الداخلية البريطانية، تعيين 100 موظف هجرة إضافي، لدراسة طلبات اللجوء في بريطانيا، وتقدمت إلى الحكومة بطلب تخصيص أموال إضافية لتغطية نفقاتها الجديدة.