السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع

وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد في الرياض، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، في إطار سعي حكومتي البلدين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يشجع على السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة السعودية في توقيع مذكرة التفاهم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، فيما مثّل حكومة جمهورية تشاد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وغطت المذكرة عددًا من المجالات الدفاعية بين البلدين، أبرزها تطوير التعاون في مجالات التدريبات والتمارين العسكرية، والمساندة الإمدادية، والخدمات الطبية العسكرية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتوعية في مكافحة الإرهاب، بحسب "واس".