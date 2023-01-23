لافروف: الغرب ضغط على أوكرانيا لوقف التفاوض مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بل قليل، إن الغرب ضغط على أوكرانيا من أجل وقف التفاوض مع روسيا.



وأكد لافروف: "كلما رفضت أوكرانيا الحوار كلما زادت صعوبة التوصل لحل سياسي"، وفقا لما نشرته شبكة"سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان الكرملين، قد أكد، في وقت سابق اليوم الأثنين إن الشعب الأوكراني وحده من سيدفع ثمن إمداد كييف بالدبابات الألمانية عبر دول أخرى، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد قال إنه خاض "نقاشا صريحا" مع نظيره الألماني حول دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع، التي طلبتها أوكرانيا بشكل ملح لمواجهة المدرعات الروسية.