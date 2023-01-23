الحكومة الصومالية تدين حرق نسخة القرآن الكريم بالسويد

أدانت الحكومة الصومالية، بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم يوم السبت الماضي.



وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأثنين - أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للمقدسات الدينية واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن سماح السلطات السويدية بهذا الفعل البغيض الذي يهين المقدسات والقيم الإسلامية أمر غير مقبول على الإطلاق، وليس إلا ممارسة ديماغوجية تعزز الكراهية والعنصرية وتخدم أجندات التطرف والإرهاب.



وأكد البيان موقف الصومال الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ورفض خطاب الكراهية والعنف، وتجدد أهمية احترام الرموز الدينية والامتناع عن إثارة الكراهية وتأجيج الصراع من خلال إساءة معاملة وتشويه الأديان والمقدسات والطقوس الإسلامية.



ودعت الخارجية السويد إلى اتخاذ تدابير قوية لمنع تزايد موجة الكراهية ضد المسلمين وحث جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتها في الحد من كبح الإسلاموفوبيا.