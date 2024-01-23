القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أنها نفذت ما وصفتها بالعملية المركبة، أمس الاثنين، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب، خلال بيان، ، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها استهدفوا منزلا شرق المخيم تحصنت فيه قوة إسرائيلية ما أدى لانفجار الذخائر التي كانت بحوزتها، كما فجروا حقل ألغام في قوة أخرى كانت في نفس المكان ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت أنها دمرت أيضا دبابة "ميركافا" إسرائيلية كانت تؤمن القوة المتحصنة في المنزل شرق مخيم المغازي بقذيفة الياسين 105.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".