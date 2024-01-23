ليتوانيا تحتج على عبور عناصر من حرس الحدود البيلاروسية لحدودها

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قدمت ليتوانيا احتجاجا لقيادة دولة بيلاروس المجاورة على عبور ثلاثة من عناصر حرس الحدود البيلاروسية المسلحين الحدود والدخول إلى الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة الخارجية في فيلنيوس اليوم الثلاثاء، إنها قدمت مذكرة دبلوماسية أعربت فيها عن "احتجاج قوي ضد الانتهاكات المتكررة لحدود الدولة الليتوانية".

يذكر أن ليتوانيا عضو في كل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

كما طلبت ليتوانيا من جارتها تفسير الحادث في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لحرس الحدود الليتواني، عبر ثلاثة من عناصر حرس الحدود البيلاروسي الحدود بشكل غير قانوني أمس الاثنين وساروا لمسافة قبل أن يعودوا إلى داخل بيلاروس.

ووصف قائد حرس الحدود الليتواني روستاماس ليوبايفاس الحادث الذي سجله نظام المراقبة بالفيديو بأنه "عمل متعمد استهدف اختبار يقظة (ليتوانيا)".