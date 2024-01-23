جيش الاحتلال يعترف بمقتل 24 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل 24 عسكريا وإصابة آخر بجروح في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت الهيئة عن جيش الاحتلال، أنّ 21 جنديا قتلوا وإصيب آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر حركة حماس وسط قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي إلى 221، وفق هيئة البث العبرية.

بدوره، قال متحدث الجيش دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن للحرب ثمنا مؤلما وثقيلا للغاية.

وأضاف: «سمح لنا حتى الآن بنشر أسماء 10 قتلى، وفي الساعات المقبلة سنسمح بنشر أسماء القتلى الإضافيين، ولقد أبلغنا جميع أهالي القتلى بالرسالة الصعبة».

وفيما يتعلق بتفاصيل المعركة، أوضح هاجاري: «بحسب ما نعرفه حتى هذه اللحظة، أطلق مسلحون على ما يبدو صاروخ آر بي جي على دبابة كانت تؤمن القوة (الإسرائيلية)، وفي الوقت نفسه وقع انفجار في مبنيين من طابقين، بينما معظم القوة كانت موجودة بداخلهما أو بالقرب منهما».

وأشار إلى أن المباني انفجرت نتيجة الألغام التي زرعتها قواتنا فيها، حيث كانت على وشك تفجير المباني والبنية التحتية المعادية في المنطقة.

وتابع: «ما زلنا نقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث، وسبب الانفجار».

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية أن المعركة التي أسفرت عن مقتل 21 من جنود الجيش الإسرائيلي، وقعت في مخيم المغازي.

ووصفت ما حدث قائلة: «عند تفخيخ الجنود لمبنيين في مخيم المغازي في قطاع غزة، أطلق على إثر هذه العملية عناصر حماس صواريخ مضادة للدروع ما أدى لانفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.

وجاءت المعركة في مخيم المغازي، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا، الاثنين، أنه مستمر في قتال الفصائل الفلسطينية في شمال ووسط قطاع غزة، بينما تتحدث وسائل إعلام عبرية منذ أيام عن انتقال الجيش إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وسحب عدد من القوات من المناطق الشمالية للقطاع.