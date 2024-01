استشهاد 6 نازحين في قصف على أحد أكبر ملاجئ الأونروا جنوبي قطاع غزة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتعرض أحد أكبر ملاجئها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة للقصف.

وصرح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، بأن القصف تسبب في استشهاد ستة نازحين وإصابة آخرين أثناء القتال العنيف حول الملجأ.

وأضاف: «أصبح الآن الموظفون والمرضى والنازحون المذعورون محاصرين داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف».

وتابع: «أدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين والمباني وفقًا للقانون الدولي».

