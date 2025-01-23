مصرف سوريا المركزي يجمد كل الحسابات المصرفية لشركات وأفراد مرتبطين بنظام الأسد

قرر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، تجميد كل الحسابات المصرفية لشركات وأفراد مرتبطين بنظام الأسد.

ونشر «تلفزيون سوريا»، تعميمًا صادرًا عن البنك إلى جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية، والذي جاء نصه كالآتي:

استناداً لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، الذي أناط بمصرف سورية المركزي مهمة التنظيم والإشراف والرقابة على المؤسسات المالية العاملة أصولاً، ولاحقاً للتعاميم الصادرة مؤخراً من قبل مصرف سورية المركزي بخصوص ضوابط عمليات السحوبات والتحويلات بين الحسابات المصرفية.

يرجى توجيه المعنيين لديكم للتقيد بما يلي:

تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها، بالإضافة إلى تجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة شركات القاطرجي والمرتبطة بها (سحوبات نقدية و/ أو تحويلات مصرفية إلا في حال وجود موافقة من المصرف المركزي بتحريك حسابات أي من هذه الجهات. وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال 3 أيام عمل من تاريخه.

حاكم مصرف سورية المركزي المكلف بتسيير الأعمال

الدكتورة ميساء صابرين