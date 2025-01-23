فلسطين تطالب بتوفير شبكة أمان عربية لإعادة إعمار قطاع الاتصالات في غزة

شاركت فلسطين في أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة مصر، وبحضور ممثلي الدول العربية والذي عقد في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي هدى الوحيدي، ومدير عام شئون الإتصالات مراد زيتاوي، والملحق دبلوماسي في المندوبية الدائمة لفلسطين، علا الجعب.

من جهته، طالب وزير الإتصالات والاقتصاد الرقمي عبدالرزاق النتشة في كلمته أمام المجلس والتي ألقتها وكيل الوزارة بالنيابة، بتشكيل لجنة عربية لدعم قطاع الإتصالات في فلسطين وذلك لإعداد دراسة حول الآثار الإقتصادية للإعتداءات الإسرائيلية ورفعها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات باسم الدول العربيه والدول الصديقة.

كما طالب الوزير، بضرورة توفير شبكة أمان عربية لإعادة إعمار قطاع الاتصالات في قطاع غزة الذي تعرض للتدمير بفعل الإحتلال الإسرائيلي وذلك باستخدام أحدث التقنيات وإستمرار وجود الطاقه والكهرباء التي تزود حاليا من خلال المولدات الكهربائية التي تعمل على مدار الساعه في ظل عدم وجود كهرباء منذ إندلاع الحرب.

كما أكد على ضرورة تبني قرار لدعم فلسطين ومساعدتها لإنشاء صندوق تنمية وشمولية خدمة الاتصالات في المناطق النائية على أن يكون التمويل على شكل أجهزة ومعدات يتم إستخدامها في بناء شبكات البنية التحتية لقضاء الاتصالات والمساعدة والتنسيق للحصول على الموافقات اللازمة لادخال هذه المعدات وتشغيلها، مع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء العرب والإتحاد الدولي للإتصالات.

وأكد على ضرورة إطلاق حمله دبلوماسية وإعلامية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في حصوله على الترددات اللازمة لتشغيل الجيل الرابع والخامس وتسهيل دخول الأجهزة والمعدات لقطاع الإتصالات تحت إشراف دول صديقة.

وطالب وزير الإتصالات الفلسطيني، بإزالة العوائق أمام الشركات الفلسطينية وإتاحة خدمات التجوال "اتصال إنترنت" للمواطنين الفلسطينيين في الدول العربية، وتفعيل لجنة ربط الشبكات العربية من أجل تعزيز دور بدالات الإنترنت في المنطقه العربية، مؤكدا على ضرورة البدء في تنفيذ القرارات الصادرة عن القمه العربية العادية رقم 31 للعام 2022 وقرار البرلمان العربي ومجموعة كومسيك الخاص بتعزيز صمود مدينه القدس وأبناء الشعب الفلسطيني من خلال تبرع المواطن العربي بأصغر عملة نقدية ورقية عربية من خلال الهواتف الثابتة والمحمولة لمشتركي الخدمة في الدول العربية.