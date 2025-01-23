وزراء الزراعة والشباب والرياضة والعمل يتفقدون بعض المشروعات في محافظة البحر الأحمر

-الوزراء تفقدوا مشروع استكمال مستشفي رأس غارب المركزي.. ومنطقة وادى عربة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزير العمل، بتفقد مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والمقام على مساحة ٧٥ ألف م٢ ويشتمل على العديد من المنشآت وهي (ملعب قانوني نجيل صناعي، ملعب خماسي، ملعب أكليريك جاري العمل به، ومبني إداري، صالة للألعاب البدنية، قاعة أفراح، كافتريا، وحديقة أطفال).

وحرص وزير الرياضة والوزراء المرافقين على تبادل الحديث والصور التذكارية مع الفرق الرياضية داخل المركز ومنها فريق الكاراتيه حيث يمتلك المركز لاعبين متميزين باللعبة.

وقال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إنه في إطار تنفيذ الوزارة لبرامجها نحو رفع كفاءة المنشات الرياضية والشبابية بمراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية والذي يأتي من ضمنها مركز الفتح والذي نقوم اليوم بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة به، حيث حظى المركز بإنشاء ملعب اكليريك له بإجمالي مبلغ نصف مليون جنيه، وأيضاً وبنفس التكلفة المادية يتم العمل بالوقت الحالي على صيانة وتطوير الملعب القانوني للمركز والذي تقام مباريات الدوري عليه، بينما قمنا برفع كفاءة الملعب الخماسي بإجمالي تكلفة ٧٥٠ ألف جنيه.

وأكد وزير الشباب، الحرص على أن تقدم جميع الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة الخدمات وتلبية كل احتياجات الشباب والأسرة المصرية على المستوى الرياضي والشبابي، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة المصرية لتلبية كل متطلبات واحتياجات الشباب المصري بجميع محافظات مصر وبصفة خاصة المحافظات الحدودية ومنها مدينة رأس غارب.

الوزراء الثلاثة تفقدوا أيضا منطقة وادى عربة بحضور بعض المستثمرين الزراعيين حيث وجه علاء فاروق وزير الزراعة بإجراء دراسات متكاملة حول التربة وتوافر المياه، لمنطقة وادي عربة، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتحديد مدى إمكانية استغلال المنطقة الاستغلال الأمثل، وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب، منها سواء في الاستثمار الزراعي أو الحيواني والداجني إضافة إلى طرحها ضمن الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.

كما أشاد "فاروق" بمركز شباب الفتح والذي يرتقي إلى مصاف المراكز الشبابية المتكاملة ويمثل نموذجاً يحتذى به في مجال تطوير المراكز الشبابية، حيث يوفر خدمات متكاملة تلبي احتياجات الشباب والأسر.

وأفاد وزير العمل محمد جبران، بأن هذه الزيارة تبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشباب والرياضة، وحرصها على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاهتمام بخلق جيل شبابي واعى قادر على خدمة وطنه.

وعلى هامش الجولة تفقد وزير الرياضة أعمال التطوير بنادي ٦ أكتوبر ووجه "صبحي " بإنشاء ملعب كرة قدم قانوني واستجاب لطلبات الأعضاء ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بعمل تصور لتطوير النادي ليصبح جاذب لأسر وشباب نادي ٦ أكتوبر بمدينة رأس غارب.

كما تفقد وزراء الشباب والزراعة والعمل ومن خلال التنسيق مع السيد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة مشروع استكمال مستشفي رأس غارب المركزي والتي تتسع لـ٨٨ سريرا بمدينة رأس غارب والجاري إنشائها حيث اطمأنّوا على سير العمل وإنجازه.

كما تأتي الزيارة تزامنا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي للذكرى 55 لمعركة شدوان في الغردقة.

وكان فى استقبال الوزراء: كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، و فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب.