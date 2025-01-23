ميقاتي يأمل أن تكون زيارة بن فرحان فاتحة لعودة جميع السعوديين إلى لبنان

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ان تكون زيارة المسؤول السعودي الكبير فاتحة لعودة جميع السعوديين إلى لبنان.

واستقبل الرئيس ميقاتي مساء اليوم الخميس، بن فرحان في السرايا الحكومي، وقال "مع بداية عهد فخامة الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، فاننا نتطلع بأمل الى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي".

وأضاف ميقاتي "إن العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، زادتها السنوات عمقا ورسوخا وكانت فيها المملكة الى جانب لبنان دائما، السند والعضد في الملمات، وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، الى أي طائفة أو مذهب أو فريق سياسي انتموا".

والتقى الوزير السعودي عصر اليوم الخميس رئيس مجلس النواب نبيه بري واستعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة، فضلا عن العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

وأعرب بن فرحان في وقت سابق اليوم، في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، في قصر بعبدا الرئاسي، عن أهمية الإصلاحات في سبيل تجاوز لبنان لأزماته. وأكّد أهمية تطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة .

وقال الوزير بن فرحان:بحثت مع الرئيس عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة وأكدت له باستمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه ، وأعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها في سبيل تجاوز لبنان لأزماته.

وتابع الوزير السعودي: تطرقت خلال حديثي مع الرئيس عون إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما شمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وأكّدت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة .

وأضاف: ثقتنا كبيرة بقدرة الرئيس عون ورئيس وزرائه المكلف نواف سلام بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان.

وأعلن أن المملكة تنظر بتفاؤل بمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس عون بعد تنصيبه. وأن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.

وكان الوزير بن فرحان قد وصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم الخميس في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.