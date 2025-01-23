المكسيك تنصب خياما على الحدود الأمريكية تحسبا لتنفيذ ترامب تهديده بالترحيل الجماعي للمهاجرين

نصبت المكسيك، خياما ضخمة على الحدود الأمريكية الأربعاء؛ استعدادا لتنفيذ الرئيس دونالد ترامب تعهده بعكس موجة الهجرة الجماعية.

وفي أرض خالية قرب الحدود مع إل باسو بولاية تكساس، رفعت الرافعات الهياكل المعدنية لخيام مؤقتة في سيوداد خواريز.

وأعلنت مدينة نوجاليس المكسيكية، المقابلة لمدينة نوجاليس بولاية أريزونا، أنها ستبني ملاجئ في ملاعب كرة القدم وفي صالة رياضية.

وأطلقت المدينتان الحدوديان ماتاموروس وبييدراس نيجراس جهودا مماثلة.

وأشارت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، في مؤتمرها الصحفي اليومي، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم يوم الثلاثاء كان أقل من المتوسط اليومي البالغ حوالي 500 شخص العام الماضي.

وتواجه زيادة الترحيلات بسرعة، كما وعد ترامب، تحديات لوجستية ومالية.

وبعيدا عن الخيام، تبني الحكومة المكسيكية، 9 ملاجئ في مدن الحدود لاستقبال المرحلين.

وأفادت بأنها ستستخدم أيضا المنشآت الحالية في تيخوانا وسيوداد خواريز وماتاموروس لاستقبال المهاجرين الذين تم إلغاء مواعيدهم لطلب اللجوء في الولايات المتحدة في يوم التنصيب.

والوضع في شمال المكسيك متوتر، فالكثير من المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية الذين توجهوا إلى الحدود من الجنوب عالقين هناك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتعرض بعضهم يوم الاثنين الماضي لإلغاء مواعيدهم المرتبة مسبقا مع وكالة الحدود الأمريكية (سي بي بي)؛ لدخول البلاد بشكل قانوني فور تولي ترامب المنصب لولاية ثانية، وفق (د ب أ).