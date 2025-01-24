الرئيس الألماني: روسيا تدمر التراث الثقافي الأوكراني

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حذر الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير من أن الحرب التي تشنها روسيا تدمر التراث الثقافي الأوكراني.

وقال شتاينماير اليوم الخميس في خطاب بمناسبة افتتاح معرض الفن الأوكراني في متحف "جيميلده جاليري" في برلين: "إن حرب العدوان الروسية الدموية أيضا حرب ضد الثقافة الأوكرانية". وأضاف أن المعرض يوضح هذا.

وتابع قائلا: "في العديد من المدن الأوكرانية، تم الإضرار بآثار تاريخية وما زال يتم، وتم تدمير مؤسسات ثقافية وسرقة أعمال فنية في هذه الحرب".

وقال في خطابه إن الهجمات ضد المتاحف والمسارح ودور الأوبرا والمكتبات تهدف إلى محو "الذاكرة الثقافية" الأوكرانية.

يشار إلى أن ألمانيا تأتي في المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي وفي المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة ، في دعم أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا.