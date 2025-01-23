تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص بمنشأة ناصر لجلسة 3 فبراير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات بينهم في منطقة منشأة ناصر لجلسة 3 فبراير.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين " س.م" عاطل و" ي.ع"عامل أنهما قتلا المجنى عليه " و.م" عمداً مع سبق الإصرار إذا عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه بسبب خلافات بينهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أطلق عيار ناري استقرت بصدره بينما كان المتهم الثاني إلى جواره على مسرح الواقعة محرزا سلاح ابيض للشد من أزره إن استدعى الأمر لتحقيق نتيجة جريمتهما على نحو ما جرى بينهما من اتفاق مسبق فأحدثا به إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهما حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص، وذخائر طلقة خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بإحرازها او حيازتها، كما حازا سلاح أبيض كتر بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.