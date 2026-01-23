 رسمياً.. الأهلي الليبي يضم لويس ميكيسوني - بوابة الشروق
رسمياً.. الأهلي الليبي يضم لويس ميكيسوني

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:45 ص

أعلن نادي الأهلي الليبي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع لويس ميكيسوني، جناح الأهلي المصري السابق، لتعزيز صفوف الفريق خلال منافسات الدوري الليبي.

ونشر الأهلي الليبي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» صورة للاعب، مصحوبة بتعليق:"يمتلك من قوة في تسديداته ما لا يمكن توقعه، الأفعى السوداء جاءت لإحداث الفارق، لويس ميكيسوني ينضم رسميًا إلى نادي الشعب".

ويُعد ميكيسوني، الذي سبق له اللعب مع فريق سيمبا التنزاني، من اللاعبين السريعين وذوي المهارة العالية على الأطراف، وقد انتقل إلى الأهلي المصري في صيف 2021 مقابل مليون دولار.

ورغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت انتقاله، لم يقدم ميكيسوني الأداء المطلوب مع الأهلي المصري في الدوري أو البطولات المحلية والقارية، ما دفع إدارة النادي للاستغناء عن خدماته.

ويأمل الأهلي الليبي أن يكون ميكيسوني عنصرًا مؤثرًا في تعزيز الهجوم ورفع مستوى الفريق خلال المباريات القادمة، مستفيدًا من خبرته الاحترافية وتجربته السابقة في الدوري المصري والتنزاني.


