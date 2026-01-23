 غدا في معرض الكتاب.. ندوة تناقش التحولات السياسية والاجتماعية في سرديات نجيب محفوظ - بوابة الشروق
غدا في معرض الكتاب.. ندوة تناقش التحولات السياسية والاجتماعية في سرديات نجيب محفوظ

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 10:18 م

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 ندوة بعنوان «التحولات السياسية والاجتماعية في سرديات نجيب محفوظ»، غدًا السبت 24 يناير، في الرابعة عصرًا، بالقاعة الرئيسية.

وتضم الندوة نخبة من المفكرين والأدباء، وهم: د. أحمد زكريا الشلق، د. أحمد الشريني، د. رشا عدلي، د. طلال فيصل، ويديرها الكاتب الصحفي حسن حافظ.

وتركز الندوة على قراءة أعمال نجيب محفوظ من منظور مختلف، من خلال استعراض كيفية انعكاس التحولات التاريخية والسياسية على شخصياته وعوالمه الروائية، وما تركته السياسة والتاريخ من أثر على السرد الروائي الهادئ والمؤثر لأديب نوبل.

