ميدو يكشف نصيحة فيريرا للفوز بالدوري

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، عن نصيحة قالها له البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق للفوز ببطولة الدوري.

وقاد فيريرا الزمالك في ولايتين تدريبيتين حيث حصل على عدة بطولة أبرزها الدوري وكأس مصر مرتين.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "فيريرا مدرب مخضرم وتعلم منه كثيرون مثل جوزيه مورينيو، قال لي ذات مرة إذا أردت أن تفوز بالدوري فعليك الفوز على الفرق الصغيرة أولا".

وأضاف: "مفتاح الفوز بالدوري لدى فيريرا هو التغلب على الفرق الصغيرة حتى ولو يكسب المنافسين المباشرين".

وتابع متحدثا عن موقف إنتر ميلان في الدوري الإيطالي: "إذا لم يتعثر أمام الفرق الصغرى فإنه سيضمن التفوق على منافسيه المباشرين الذين حتما سيتعثرون أمام هذه الفرق".

وكان إنتر ميلان قد حول تأخره أمام بيزا بهدفين إلى الفوز بسداسية في الجولة الـ22 من المسابقة.