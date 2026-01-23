ترامب يثير غضبا بالمملكة المتحدة بتصريحاته بشأن الناتو في أفغانستان

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب المشرعين والمحاربين القدامى البريطانيين بعد أن زعم أن قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" ابتعدت عن خط المواجهة في أفغانستان.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، التي أكد فيها مجددا إشارته إلى أن الناتو لن يدعم الولايات المتحدة، إذا طلب منه ذلك، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وأضاف:"لم نحتاج إليهم على الإطلاق".

وتابع: "سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات إلى أفغانستان..وقد فعلوا ذلك بالفعل، لكنهم بقوا في الخلف قليلا، بعيدا قليلا عن خطوط المواجهة".

وأثارت تصريحاته إدانة من مختلف الأطياف السياسية، حيث أشار المنتقدون إلى مقتل 457 بريطانيا في أفغانستان وسلطوا الضوء على تهرب ترامب من الخدمة العسكرية في فيتنام.

وقال كالفن بيلي، وهو عضو في البرلمان عن حزب العمال وضابط سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، خدم جنبا إلى جنب مع وحدات العمليات الخاصة الأمريكية في أفغانستان لوكالة برس أسوسيشن إن ادعاء ترامب "لا يمت بصلة للواقع الذي عشناه نحن الذين خدمنا هناك".

وقال النائب المحافظ بن أوبيس-جيكتي، الذي خدم في أفغانستان كقائد في فوج يوركشاير الملكي إنه "من المحزن أن نرى تضحية أمتنا وتضحية شركائنا في الناتو، يتم الاستهانة بها إلى هذا الحد من قبل رئيس الولايات المتحدة".

وقال تان ديسي، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني إن تصريحات الرئيس "مروعة وإهانة إلى جنودنا البريطانيين الشجعان من الرجال والنساء، الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة حلفائنا، حيث قدم الكثير منهم التضحية القصوى".