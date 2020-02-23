مسؤول أمريكي: لا دليل على مساعدة روسيا لترامب

قال كبير المساعدين الأمنيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يرى أي دليل على أن روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها العام الجاري من أجل دعم إعادة انتخاب الرئيس.

ومن ناحية أخرى قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إنه ليس بالمستغرب أو المفاجئ إذا ما حاولت موسكو مساعدة عضو الكونجرس الأمريكي السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز على الفوز بالانتخابات، حسبما ذكرت تقارير إخبارية يوم الجمعة.

وذكر أوبراين في حوار من المقرر إذاعته اليوم الأحد "لم أر أية معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تفعل أي شيء لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس ترامب".

وأضاف، وفقا لعرض موجز عن التصريحات التي نشرتها إيه بي سي: "إذا كان الأمر كذلك، فإنه لم يتم إطلاعي عليها. وأنا لدي صلاحية جيدة جدا للوصول إليها ". وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

وتأتي تصريحات أوبراين بعد أن أطلع مسؤول كبير بالاستخبارات الأمريكية مشرعي مجلس النواب مؤخرًا على أن روسيا تواصل التدخل في الانتخابات الأمريكية وأن الحكومة الروسية تؤيد إعادة انتخاب ترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.