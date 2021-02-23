نتنياهو لإيران: لن نسمح لنظامكم المتطرف بامتلاك أسلحة نووية



جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.



ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو بموقع فيسبوك عنه القول، :"أقول للذين يلتمسون القضاء علينا، بمعنى إيران وأتباعها في الشرق الأوسط.. لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية.. لم نقطع مشوار استغرق آلاف السنين عبر الأجيال المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لنظام الملالي الواهم بأن يقضي على قصة نهضة الشعب اليهودي".



وأضاف: "لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضا".



وقال: "وبغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية".



ويتزامن تحذير نتنياهو الجديد لإيران مع تعليق إيران وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، والذي كان يتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة المنشآت النووية الإيرانية دون الحاجة لإخطار مسبق بفترة طويلة.