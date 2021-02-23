محافظ المنيا: وزارة الاتصالات تطلق مبادرة للتدريب على الاستخدام الآمن للإنترنت

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة "مجتمع رقمي آمن" لتمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة من خلال آلية التعليم الذاتي، يأتي ذلك استكمالا للتعاون مع شركة "cisco" العالمية في مجال الأمن السيبراني.
وأضاف المحافظ، أن الهدف من المبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي ضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة الفرص التدريبية لهم لرفع مستوى خبراتهم ومواهبهم، وذلك في إطار خطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أوضح دكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن المبادرة تتيح محتوى تعليميا تفاعليا، ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة، مشيرا إلى أن المبادرة مجانية، بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تؤهلهم لسوق العمل، وعلى الراغبين في الالتحاق بالمبادرة التسجيل عبر الرابط التالي:اضغط هنا
وأضاف نائب المحافظ، أن تلك المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مصر الرقمية واستمرارا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصري والوصول لمجتمع رقمي تفاعلي، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.
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