محافظ المنيا: وزارة الاتصالات تطلق مبادرة للتدريب على الاستخدام الآمن للإنترنت

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة "مجتمع رقمي آمن" لتمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة من خلال آلية التعليم الذاتي، يأتي ذلك استكمالا للتعاون مع شركة "cisco" العالمية في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف المحافظ، أن الهدف من المبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي ضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة الفرص التدريبية لهم لرفع مستوى خبراتهم ومواهبهم، وذلك في إطار خطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح دكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن المبادرة تتيح محتوى تعليميا تفاعليا، ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة، مشيرا إلى أن المبادرة مجانية، بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تؤهلهم لسوق العمل، وعلى الراغبين في الالتحاق بالمبادرة التسجيل عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وأضاف نائب المحافظ، أن تلك المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مصر الرقمية واستمرارا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصري والوصول لمجتمع رقمي تفاعلي، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.

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