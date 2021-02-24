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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد - ارشيفية
رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 11:29 م
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس - وعلى رأسهم ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتحاد بتونس - استراتيجية التعاون مع الاتحاد، وعلاقات تونس الثنائية مع الدول أعضاء الاتحاد، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين في شتى المجالات.

وجدد الرئيس التونسي - بحسب بيان رسمي - تأكيده على ضرورة مقاربة جملة من القضايا مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة التي لم تمكن من التوصل إلى حلول دائمة، على غرار الهجرة ومسألة الأموال المنهوبة والقضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي.

وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن مكافحة الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج، وتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وإنجاز المشروعات الكبرى، تعتبر من المسائل التي لا تقل أهمية عن بقية القضايا التي يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تساهم في مساعدة تونس على تحقيقها.

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