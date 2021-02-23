ننشر أسماء 8 ضحايا ومصابين بحادث مركب بحيرة مريوط في الإسكندرية

حصلت، الشروق، اليوم الثلاثاء، على أسماء الضحايا الذين تم انتشال جثامينهم - حتى الأن - من مياه بحيرة مريوط، وهم: "ناجي محمد ناجي، يبلغ من العمر عامًا واحدًا، زيدان عبدالمنعم حميدة، عامًا ونصف، وردة حميدة حسين، 45 عامًا، أمل حمودة، 4 أعوام، ومنى جويدة حميدة، 25 عامًا"، كما تم إخراج 3 مصابين، وهم: "إيمان نعوم حميدة، 21 عامًا، ومحمود عطية حميدة، 23 عامًا، وريان محمد عطية، 3 أعوام".

ويأتي ذلك، فيما دفعت الأجهزة المعنية في الإسكندرية، بـ4 وحدات إنقاذ، للبحث عن ضحايا أو أحياء على سطح مياه بحيرة مريوط، غربي الإسكندرية، حتى حلول الفجر، ومع أول ضوء سيتم البحث في الأعماق، عن بقايا 17 شخصًا، غرقت بهم مركب صغير، مساء الاثنين، بحسب التقديرات الأولية.

ولقي 5 أشخاص كانوا يستقلون مركب صيد، مصرعهم غرقًا، وتم انتشال جثامينهم من مياه بحيرة مريوط، أمام منطقة الهوارية، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وأصيب 3 أخرين، وجارٍ البحث عن 9 مفقودين.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مدير الأمن، إخطارًا، يفيد غرق مركب على متنهما 17 فردًا، بينهم أطفال، من أسرة الشيخ النعومي، التابعة لعائلة "أبومطيرد"، قبيلة العزايم، أثناء عودتهم من نزهة ترفيهية ليلية تسمى "زردة"، على جزيرة صغيرة، تستخدم في لتناول الأطعمة.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم انتشال جثامين بعضهم، والبعض الأخر في حالة إعياء، وجارٍ البحث عن الباقين.

تم نقل جثامين الضحايا لثلاجة مستشفى العامرية المركزي، والمصابين إليها لتلقي العلاج، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ مواصلة أعمال البحث عن ناجين أو ضحايا، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.