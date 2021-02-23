الأمم المتحدة: زخم قوي للتوصل إلى اتفاق عالمي للحد من النفايات البلاستيكية

صرح رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة ووزير البيئة النرويجي سفينونج روتفاتن، اليوم الثلاثاء، بأن هناك زخما قويا من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية ملزمة للحد من النفايات البلاستيكية.



وقال روتفاتن خلال اجتماع للجمعية ينعقد على مدار يومين أمس واليوم الثلاثاء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، إن أعدادا متزايدة من الدول مستعدة للتوقيع على اتفاقية للحد من النفايات البلاستيكية.



وأضاف أنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت الدول الأعضاء ستتوصل إلى تفويض لبدء المفاوضات لإبرام معاهدة عالمية للحد من النفايات البلاستيكية خلال الجزء الثاني من المؤتمر، الذي من المقرر أن ينعقد في فبراير 2022 بحضور المشاركين.



وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة عادة كل عامين في العاصمة الكينية نيروبي، مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة.