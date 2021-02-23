أفغانستان تطلق رسميا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا



أطلقت أفغانستان رسميا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في حفل أقيم اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي، وشارك فيه رئيس البلاد أشرف غاني، إلى جانب مسئولين من وزارة الصحة.



ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن غاني قوله - خلال الحفل - إن المرحلة الأولى من التطعيم ستبدأ بـ 500 ألف جرعة، وتستهدف أفراد قوات الأمن الأفغانية والصحفيين والأطباء، بينما جاري بذل الجهود من أجل تطعيم 40% من السكان في المرحلة الثانية.



يشار إلى أن أفغانستان سجلت 55 ألفا و646 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و2435 حالة وفاة بسبب المرض، وفقا لبيانات وزارة الصحة.